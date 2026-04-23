ソフトバンクの5G SA『上りの通信速度』最大1.5倍に、新技術「Uplink Tx Switching」で動画のアップも快適に
出先で大容量ファイルをやりとりするビジネスマンや動画配信者、SNSに動画をアップすることが多い人などに朗報です。詳細は以下から。
ソフトバンクのプレスリリースによると、同社はエリクソンと連携して5G SAの上り通信を高速化する新技術「Uplink Tx Switching」のネットワーク対応を開始したそうです。
Uplink Tx Switchingは3GPP Release 16で定義された技術で、TDD方式で利用する周波数帯の電波（3.4GHz、3.5GHz、3.7GHz帯）で上り通信を行う際、FDD方式で利用する周波数帯の電波とキャリアアグリゲーションを行うことで高速化していたのを、TDD方式のみに切り替えるというもの。
帯域が広いTDD方式と複数のアンテナを用いた通信容量を稼ぐMIMO技術を組み合わせることで、スループットが最大1.5倍に向上すると見込んでいます。
なお、両社は今後3GPP Release 17で定義された、FDD方式で利用する周波数帯の電波を含めたMIMOへの対応も視野に入れて上り速度を向上させる方針。
2026年夏以降にソフトバンクが発売する一部のスマホで、順次利用できるようになるとしています。
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