23日午後、大館市釈迦内で警戒中の警察官がクマ1頭を目撃しました。釈迦内地区ではここ数日の間に複数のクマの目撃情報が寄せられています。大館警察署の調べによりますと23日午後3時半ごろ、大館市釈迦内字釈迦内の草地にクマ1頭がいるのを、通学路を警戒していた警察官が目撃しました。クマの体長は約50センチです。最も近い民家までは約40メートルで、警察は関係機関に連絡するとともに、パトカーで付近を警戒し住