●サントリーHDが第一三共ヘルスケアを買収大手飲料・食品のサントリーホールディングス（HD）が15日、第一三共の連結子会社である第一三共ヘルスケアを買収すると発表した。【こちらも】ソニーGが新ファンド設立、その狙いと今後の行方は?買収額は2465億円の見込みで、発表を受け、第一三共の株価は一時3.5%高となった。酒類や清涼飲料水を主力とするサントリーが、医薬品事業に乗り出す目論見とは何だろうか？●サントリー