Photo: 小原啓樹 これからの季節、大活躍。手軽に大画面で映像コンテンツを楽しめるプロジェクター。1台あると、みんなが集まるパーティーやアウトドアで大活躍します。でも、プロジェクターって結構大きくて重いし、電源も必要だから、気軽に持っていくのはちょっと…。そんな常識を覆す超小型プロジェクター「Pico Projector Special Edition」のクラウドファンディングが、本日よりCoSTOR