ポケットに入る超小型プロジェクター「Pico Projector」、本日よりクラファン開始！
これからの季節、大活躍。
手軽に大画面で映像コンテンツを楽しめるプロジェクター。1台あると、みんなが集まるパーティーやアウトドアで大活躍します。
でも、プロジェクターって結構大きくて重いし、電源も必要だから、気軽に持っていくのはちょっと…。
そんな常識を覆す超小型プロジェクター「Pico Projector Special Edition」のクラウドファンディングが、本日よりCoSTORYで始まります。
ギズモードのYouTubeでは、編集部のリチャードがPico Projectorに秘められたテクノロジーの凄さを紹介していますので、気になる方はご覧ください。
毎日持ち歩ける超小型プロジェクター
このプロジェクター、とにかく小さいのが特徴。56×43×30mm、約80gという超小型で、ポケットやガジェットポーチに入れて持ち運べるサイズ。ちなみにこのサイズでの展開はGIZMART限定です。
これなら、いつでもどこでも持っていけます。
また、操作が簡単なのも特徴。スマホやタブレット、PCなどとUSB-Cケーブルで接続するだけ。
すると、デバイス上の画面がそのまま表示されます。映像の出力解像度は720pと必要十分です。
この小ささを実現したのが、最新テクノロジー「メタレンズ」。通常のレンズとは異なる構造の0.775mmという超薄型レンズユニットが搭載されています。このメタレンズの開発ができたことで、今までにない小型プロジェクターが生まれたのです。
お値段11万9800円から
「Pico Projector」の価格は以下の通り。
【最速割】
40%OFF：11万8800円（50個）
【超超早割】
35%OFF：12万8700円（150個）
【超早割】
30%OFF：13万8600円（200個）
※送料込みの価格です。
50個限定の最速割は、なんと40％オフの11万8800円となっております。日本国内で購入できるのはGIZMARTのみ。ぜひこの機会にゲットしてください。
「Pico Projector」があれば、スマホで撮影した動画や写真をみんなで楽しめますし、出張や旅行でホテルに泊まったときでも、天井や壁にお好きな動画を映して楽しむことが可能。今までにはないプロジェクターの使い方を、探してみるのも楽しいかもしれませんね。