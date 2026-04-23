Photo: 小原啓樹

これからの季節、大活躍。

手軽に大画面で映像コンテンツを楽しめるプロジェクター。1台あると、みんなが集まるパーティーやアウトドアで大活躍します。

でも、プロジェクターって結構大きくて重いし、電源も必要だから、気軽に持っていくのはちょっと…。

そんな常識を覆す超小型プロジェクター「Pico Projector Special Edition」のクラウドファンディングが、本日よりCoSTORYで始まります。

メタレンズ搭載｢Pico Projector Special Edition」 118,800円 手のひらサイズで最先端。日本初上陸のメタレンズ搭載「Pico Projector Special Edition」 公式ECで見る

ギズモードのYouTubeでは、編集部のリチャードがPico Projectorに秘められたテクノロジーの凄さを紹介していますので、気になる方はご覧ください。

毎日持ち歩ける超小型プロジェクター

Photo: 小原啓樹

このプロジェクター、とにかく小さいのが特徴。56×43×30mm、約80gという超小型で、ポケットやガジェットポーチに入れて持ち運べるサイズ。ちなみにこのサイズでの展開はGIZMART限定です。

これなら、いつでもどこでも持っていけます。

Photo: 小原啓樹

また、操作が簡単なのも特徴。スマホやタブレット、PCなどとUSB-Cケーブルで接続するだけ。

Photo: 小原啓樹

すると、デバイス上の画面がそのまま表示されます。映像の出力解像度は720pと必要十分です。

Photo: 小原啓樹

この小ささを実現したのが、最新テクノロジー「メタレンズ」。通常のレンズとは異なる構造の0.775mmという超薄型レンズユニットが搭載されています。このメタレンズの開発ができたことで、今までにない小型プロジェクターが生まれたのです。

お値段11万9800円から

「Pico Projector」の価格は以下の通り。

【最速割】 40%OFF：11万8800円（50個） 【超超早割】 35%OFF：12万8700円（150個） 【超早割】 30%OFF：13万8600円（200個） ※送料込みの価格です。

50個限定の最速割は、なんと40％オフの11万8800円となっております。日本国内で購入できるのはGIZMARTのみ。ぜひこの機会にゲットしてください。

Photo: 小原啓樹

「Pico Projector」があれば、スマホで撮影した動画や写真をみんなで楽しめますし、出張や旅行でホテルに泊まったときでも、天井や壁にお好きな動画を映して楽しむことが可能。今までにはないプロジェクターの使い方を、探してみるのも楽しいかもしれませんね。