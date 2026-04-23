◇パ・リーグ西武3―1ソフトバンク（2026年4月22日ベルーナD）左脇腹の違和感で離脱している西武・ネビンが、24日ファーム・リーグのDeNA戦（ベルーナドーム）で実戦復帰する。屋外でフリー打撃に取り組み、広池浩司球団本部長が「強度も上がってきている」と回復を認めた。昨季はチーム最多の21本塁打。今春キャンプ中に背中の張りを訴え、3月10日の阪神とのオープン戦で復帰した後、左脇腹の違和感で再び離脱していた