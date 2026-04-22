日本サッカー協会(JFA)は22日、「AFC U17女子アジアカップ 中国2026」に臨むU-17日本女子代表において、MF伊藤風葵(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)とMF中島采音(サンフレッチェ広島レジーナユース)が怪我のため不参加になったと発表した。代わってMF大田ありす(INAC神戸レオンチーナ)、MF林祐未(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)を招集する。日本は大会でグループBに入り、現地時間5月2日の第1戦でレバノン、5日の第2戦