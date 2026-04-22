◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」全国の書店員が最も売りたい本に贈る第２３回「本屋大賞」の受賞作発表会見を９日に取材した。今年で２２年目を迎え、１次投票に全国４９０店の新刊書店員６９８人が参加。２次投票には３４５店、４７０人が参加し「最も売りたい本」１０冊を選んだ上でベスト３を推薦理由とともに投票する形式の文学賞。今回、１次投票からトップを快走して大賞に選ばれたのが現在、５０万部突破のベスト