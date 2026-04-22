◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

全国の書店員が最も売りたい本に贈る第２３回「本屋大賞」の受賞作発表会見を９日に取材した。

今年で２２年目を迎え、１次投票に全国４９０店の新刊書店員６９８人が参加。２次投票には３４５店、４７０人が参加し「最も売りたい本」１０冊を選んだ上でベスト３を推薦理由とともに投票する形式の文学賞。今回、１次投票からトップを快走して大賞に選ばれたのが現在、５０万部突破のベストセラーになっている朝井リョウさんの「イン・ザ・メガチャーチ」（日経ＢＰ 日本経済新聞出版）だった。

壇上で笑顔を振りまく３６歳のイケメン作家に「活字業界が苦戦する中、どの書店でも平積みになっているのは、どんな気分ですか」と問いかけてみた。

「自分のコントロール外にある情報が広がっていってくれたっていう感覚。私が何か、こういうふうに考えたからうまくいったということではなくて、いろんなものが合わさって広がっていったのかな」と真剣な表情で答えた朝井さん。

若き人気作家ですら「全然、コントロールできない」と漏らした大ヒットを生み出したのは、全国の書店員の「この本を読者に届けたい」という情熱だったと、私は思う。

出版界の衰えぬ熱さを感じながら帰路に就くと、最寄り駅の大型書店には「本屋大賞ノミネート」の帯を一夜にして「本屋大賞１位」につけ替えた「イン・ザ・メガチャーチ」が「一体、何冊あるの？」と思うほど平積みされていた。そこにあったのは「魅力的な本を売りたい」という本屋さんたちの情熱だった。（デジタル担当・中村 健吾）

◆中村 健吾（なかむら・けんご）１９８８年入社。サッカー担当、映画担当などを経て、５０歳からデジタル編集部で“何でも書く”日々。