三上延さん原作の人気シリーズ「ビブリア古書堂の事件手帖」のテレビアニメ化が決定しました。2027年に放送予定です。今回のアニメ化は、シリーズ刊行15周年を記念したもの。あわせて、4月24日には約2年ぶりとなる最新刊「ビブリア古書堂の事件手帖V 〜扉子と謎めく夏〜」も発売されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「ビブリア古書堂の事件手帖」は、古書を手がかりに物語が展開していくシリーズ。累計