三上延さん原作の人気シリーズ「ビブリア古書堂の事件手帖」のテレビアニメ化が決定しました。2027年に放送予定です。

今回のアニメ化は、シリーズ刊行15周年を記念したもの。あわせて、4月24日には約2年ぶりとなる最新刊「ビブリア古書堂の事件手帖V 〜扉子と謎めく夏〜」も発売されます。

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「ビブリア古書堂の事件手帖」は、古書を手がかりに物語が展開していくシリーズ。累計発行部数は850万部を突破しており、これまでにドラマ化、映画化もされてきましたが、今回満を持してテレビアニメ化されます。

アニメで篠川栞子を演じるのは明智璃子さん。五浦大輔役は武内駿輔さんが務めます。

スタッフ陣も発表されており、監督は「約束のネバーランド」「小市民シリーズ」などで知られる神戸守さん。アニメーション制作はCloverWorksが担当します。

あわせてアニメ公式サイト、公式X（@biblia_pr）ティザービジュアルやティザーPVも公開されました。原作の持つ雰囲気がどのようにアニメで描かれるのか、続報にも注目が集まりそうです。

原作者の三上延さんは、テレビアニメ化について「願望が現実化して感無量です」とコメント。スタッフやキャストについても、原作に誠実に向き合っているとしたうえで、「原作者としても安心してお任せしています」と期待を寄せています。

4月24日発売の最新刊「ビブリア古書堂の事件手帖V 〜扉子と謎めく夏〜」は、“扉子編”の第5巻。ビブリア古書堂の娘・扉子が、店に持ち込まれた古書にまつわる謎に向き合っていく内容となっています。

さらに7月には、「三上延先生と行く『ビブリア古書堂の事件手帖』鎌倉トークツアー」も予定されています。刊行15周年の節目の年に、アニメ、新刊、イベントと話題が続く形です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042207.html