アイドルグループ・日向坂46の小坂菜緒（23）が、22日発売の『週刊サンデー』21号（小学館）の表紙＆巻頭グラビアを飾っている。【写真】白バイ隊員に浴衣姿まで…『コナン』コラボグラビアをした小坂菜緒大の『名探偵コナン』ファンで知られる小坂が、劇場版『コナン』の聖地を巡る恒例グラビア。公開中の『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の舞台となった箱根・横浜で思いを馳せながらさまざまな表情を見せる。小坂は少