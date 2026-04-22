日向坂46小坂菜緒、劇場版『名探偵コナン』コラボで白バイ隊員に 少年探偵団の泊まった宿で浴衣姿も披露
アイドルグループ・日向坂46の小坂菜緒（23）が、22日発売の『週刊サンデー』21号（小学館）の表紙＆巻頭グラビアを飾っている。
【写真】白バイ隊員に浴衣姿まで…『コナン』コラボグラビアをした小坂菜緒
大の『名探偵コナン』ファンで知られる小坂が、劇場版『コナン』の聖地を巡る恒例グラビア。公開中の『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の舞台となった箱根・横浜で思いを馳せながらさまざまな表情を見せる。
小坂は少年探偵団の泊まった宿で浴衣姿になったり、足湯を堪能したり、観覧車から横浜を眺めたり…。さらには本作メインキャラのひとり、萩庭千速に扮して白バイ隊員となって表紙に登場している。
特別付録は両面プレミアムシートで、『名探偵コナン』原作者・青山剛昌氏の粋な直筆コメント入り。
今号の巻頭カラーは『MAJOR 2nd』（満田拓也）。
【写真】白バイ隊員に浴衣姿まで…『コナン』コラボグラビアをした小坂菜緒
大の『名探偵コナン』ファンで知られる小坂が、劇場版『コナン』の聖地を巡る恒例グラビア。公開中の『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の舞台となった箱根・横浜で思いを馳せながらさまざまな表情を見せる。
小坂は少年探偵団の泊まった宿で浴衣姿になったり、足湯を堪能したり、観覧車から横浜を眺めたり…。さらには本作メインキャラのひとり、萩庭千速に扮して白バイ隊員となって表紙に登場している。
特別付録は両面プレミアムシートで、『名探偵コナン』原作者・青山剛昌氏の粋な直筆コメント入り。
今号の巻頭カラーは『MAJOR 2nd』（満田拓也）。