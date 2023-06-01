◇セ・リーグ阪神9―16DeNA（2026年4月21日横浜）阪神・中野が大荒れの展開の中で今季2度目の猛打賞を記録し、最後まで勝利への執念を見せた。初回無死二塁からの右前打に始まり、3回に内野安打で出塁すると、最後は顔面タッチを受けながら3点目のホームイン。8回にも右前打で中軸につないだ。「どんな試合だろうと、集中力を切らさずにしっかりした打席を送るだけ。8回みたいな粘りはすごく大事」と12試合連続安打で打