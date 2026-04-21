『新スタートレック』のジャン＝リュック・ピカードの新たなる活躍を描く『スタートレック：ピカード』ファイナル・シーズンの二ヵ国語版が、4月22日（水）21：00より海外ドラマ・エンターテインメントチャンネル「スーパー！ドラマＴＶ#海外ドラマ☆エンタメ」にて日本初放送。 ピカードの物語が本当の意味で完結2026年は、シリーズ1作目が本国アメリカで放送されてから60年というアニバーサリー・イヤー。この記念