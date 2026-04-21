『スタートレック：ピカード』ファイナル・シーズン、二ヵ国語版が日本初放送！

『新スタートレック』のジャン＝リュック・ピカードの新たなる活躍を描く『スタートレック：ピカード』ファイナル・シーズンの二ヵ国語版が、4月22日（水）21：00より海外ドラマ・エンターテインメントチャンネル「スーパー！ドラマＴＶ #海外ドラマ☆エンタメ」にて日本初放送。

ピカードの物語が本当の意味で完結

2026年は、シリーズ1作目が本国アメリカで放送されてから60年というアニバーサリー・イヤー。この記念すべき年に、スーパー！ドラマＴＶでは、『スタートレック：ピカード』の最終章をリリースする。

1987年から1994年まで放送された『新スタートレック』の主人公ジャン＝リュック・ピカードを改めて主役に据えた『スタートレック：ピカード』がスタートしたのは2020年。『スタートレック』フランチャイズとして、人物の名を冠した初のシリーズ。そのタイトルが示す通り、ピカードの人生の次章を描いたストーリーライン。

最終章となるシーズン3最大の魅力は、『新スタートレック』の主要メンバーが合流する点。単に登場するだけでなく、それぞれに重要な役割や成長した姿が描かれる。ピカードとライカーの戦友としての絆、ビバリーとピカードの長年の葛藤、ウォーフとラフィの意外な相棒関係など、年齢を重ねたからこそのドラマが豊かに描かれる。特にピカードとビバリーの関係は、シリーズを通して見てきた人には胸に迫る展開。さらに、かつての名艦や関連施設が、ただのファンサービスではなくきちんと物語に組み込まれた形で登場する。

このシーズン3では、ジャン＝リュック・ピカードという人物の恐怖、後悔、責任、愛情がひとつの形に収束。ピカードの物語が本当の意味で完結する――。

引退生活を送っていたピカードの元に、かつての仲間から緊急のメッセージが届く。その内容は、銀河全体を揺るがす陰謀と重大な危機の到来を告げるものだった。ピカードは再び星々へと戻り、旧友たちとともに、未知の敵に立ち向かうことに。やがて彼らは古い因縁・秘密、そして銀河規模の陰謀が複雑に絡み合った真実へと辿り着いていく。これは、かつての仲間たちが“最後にして最大の使命”へ挑む物語であり、世代を超えて愛されてきたレジェンドの終章でもある。

『スタートレック：ピカード』ファイナル・シーズン第1話「パート1：ネクスト・ジェネレーション」あらすじ

自分たちを追ってくるエイリアンたちに襲われ、ビバリー・クラッシャーはピカードコミュニケーター・バッジに助けを求める通信を送る。ピカードはラリスとともにチャルトク4号星に向かう予定だったが、ビバリーは艦隊を信用できないと言っており、ラリスもピカードを送り出す。

『スタートレック：ピカード』ファイナル・シーズン キャスト、声優

パトリック・スチュワート（ジャン＝リュック・ピカード役／声：麦人）

ジョナサン・フレイクス（ウィリアム・T・ライカー役／声：大塚明夫）

ミシェル・ハード（ラファエラ・“ラフィ”・ムジカー役／声：高乃麗）

ジェリ・ライアン（セブン・オブ・ナイン役／声：沢海陽子）

マリーナ・サーティス（ディアナ・トロイ役／声：高島雅羅）

ゲイツ・マクファーデン（ビバリー・クラッシャー役／声：一城みゆ希）

マイケル・ドーン（ウォーフ役／声：銀河万丈）

『スタートレック：ピカード』ファイナル・シーズン放送情報

【二ヵ国語版】

4月22日（水）21：00スタート

毎週水曜日 21：00〜 ほか

【字幕版】

5月26日（火）19：00スタート

毎週月曜日〜金曜日 19：00〜（2話連続）／リピート放送25：00〜（2話連続）







（海外ドラマNAVI）

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