ユニバーサル・スタジオ・ジャパンUSJ）は30日、公式SNSを更新。“偽ツアー”が横行しているとして注意喚起した。USJの公式Xで「SNS等で『パーク内を案内するツアー』と称し、個人に参加費を支払って参加する“偽ツアー”が確認されています」と報告。「これらは当社とは一切関係がなく、禁止されている商行為です」と強調し、「トラブル回避のためにも、決してご利用にならないようご注意ください」と呼びかけた。ユー