Ｊ２山形は２１日、取締役会を開き、相田健太郎社長による記者への恫喝発言が一部週刊誌で取りざたされていた件について、外部委員の調査委員会が行った調査結果を公表し、同氏の不適切発言の事実確認と処分および今後の再発防止策を決議したことを公表した。同クラブが公開した調査報告書では、調査委員会が先月１３日から今月１４日までの期間で各種資料の分析、アンケート結果の分析、ヒアリング、関係報道機関等への書面に