「幻冬舎」の編集者・箕輪厚介氏（40）が21日に自身のX（旧ツイッター）を更新。「鬼茶の最速レビュー!」とし、ユーチューバー・HIKAKIN（ヒカキン、36）がプロデュースする麦茶「ONICHA」を味わう動画をアップした。箕輪氏は「今、緊急で動画を回しているんですけど」と切り出すと「地味で退屈な麦茶業界に、我らがヒカキンさんが参戦し『ONICHA』という麦茶を作ったということで。早速、最速レビューしていきたいと思います!