2025年8月に行われた「世界人型ロボットスポーツ大会」のキックボクシングの試合前にポーズをとるロボット＝北京（共同）【北京共同】中国北京市は21日、昨年初めて開催した人型ロボットのスポーツ大会を今年も北京で8月に開くと発表した。綱引きや重量挙げなど新種目を含む30種目余りを用意。競技を通じてロボット開発の加速と技術進化のアピールを狙う。8月22〜26日に開催予定。100メートル走で遠隔操作を伴わない「自律走行