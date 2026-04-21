【モデルプレス＝2026/04/21】俳優の和田正人が4月21日、自身のInstagramを更新。手作りのあんかけ焼きそばを公開し、反響が寄せられている。【写真】46歳・2児の父俳優「焼き色が食欲そそる」野菜たっぷりあんかけ焼きそば披露◆「田鎖ブラザーズ」和田正人、“もっちゃん風焼きそば”披露TBS系金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」（毎週金曜よる10時〜）で主人公の父・田鎖朔太郎を演じる和田は「田鎖ブラザーズ観てたら、無性に食いた