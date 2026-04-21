【写真】宮舘涼太『VOCE』誌面カット／表紙ビジュアル Snow Manの宮舘涼太が登場する『VOCE』6月号の先行カットが公開され、話題を集めている。 ■宮舘涼太、チェックシャツ姿で運転席から見つめる先行カット VOCE公式SNSでは、4月22日発売の『VOCE』6月号通常版に宮舘が登場することを告知。表紙・特集8P・SPピンナップに加え、特別付録“メロだてピンナップ”も付くことが明かされた。 あわせて公開された先行カットでは