宮舘涼太が前髪をはらりと落とし、運転席からアンニュイな視線を向けるショットに「彼氏感やばい」「ドカメロ涼太」「反則級のかっこよさ」「助手席よろしいですか？」の声

【写真】宮舘涼太『VOCE』誌面カット／表紙ビジュアル

Snow Manの宮舘涼太が登場する『VOCE』6月号の先行カットが公開され、話題を集めている。

■宮舘涼太、チェックシャツ姿で運転席から見つめる先行カット

VOCE公式SNSでは、4月22日発売の『VOCE』6月号通常版に宮舘が登場することを告知。表紙・特集8P・SPピンナップに加え、特別付録“メロだてピンナップ”も付くことが明かされた。

あわせて公開された先行カットでは、宮舘が車の運転席に腰を下ろし、ハンドルに手を添えながらこちらを見つめている。

黒を基調としたチェックシャツ姿に、やわらかな光が差し込み、クールさと儚さを感じさせるムードが漂う1枚だ。

前髪をラフに下ろしたナチュラルなヘアスタイルも相まって、いつもの華やかな雰囲気とはひと味違う、アンニュイで大人っぽい表情が際立っている。

SNSでは「ドカメロ涼太」「助手席よろしいですか？」「たまらん」「彼氏感やばい」「ドキドキが止まらない」「夢みたいな設定」「う、美しい…」「反則級のかっこよさ」などの声が寄せられている。

■『VOCE』6月号通常版で表紙も

なお、宮舘は『VOCE』6月号通常版の表紙を飾っている。グレーのジャケットをまとい、まっすぐにカメラを見つめるナチュラルな表情が印象的だ。

Snow Man

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