今日21日(火)は中国大陸からの黄砂が、午後にかけて日本列島の広い範囲に飛来する見込みです。花粉の飛散もわずかながら続く中、黄砂も飛来することにより、症状の悪化や洗濯物など生活への影響に注意が必要です。広い範囲で黄砂飛来見通しの悪化に注意今日21日(火)は、中国大陸からの黄砂が午後にかけて、広い範囲で飛来するでしょう。朝は西日本や北陸から北海道の日本海側を中心に黄砂が飛来し、午後にかけて、東海や関東、北