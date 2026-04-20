4月20日(月)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏、作家の竹田恒泰氏と、プーチン大統領の支持率について意見を交わした。 ますます下がるかもしれない 寺島アナ「ロシア政府系機関「全露世論調査センター」は17日、 4