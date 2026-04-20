日本共産党の小池晃書記局長は２０日、国会内で会見。今国会中に皇室典範の改正を目指す与党の動きをけん制した。この日、東京都内で開かれた「皇室の伝統を守る国民の会」（山東昭子会長）が主催した皇室典範改正を求める国民大会には与野党の国会議員が出席。皇族数確保策の主要２案に関して「すでに主要政党間で幅広い合計が成立している」との声明を発表し、国会での結論を早期に取りまとめるよう求めた。自民党の麻生太