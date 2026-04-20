ギネス世界記録の認定証を授与された、「すしざんまい」を運営する喜代村の木村清社長（右）＝20日午後、東京都中央区すしチェーン「すしざんまい」を運営する「喜代村」（東京）は20日、今年1月5日に開かれた豊洲市場東京都江東区）の初競りで落札額5億1030万円となったクロマグロが、「競り落とされた最も高価なマグロ」としてギネス世界記録に認定されたと明らかにした。東京・築地のすしざんまい本店で、ギネス世界記録