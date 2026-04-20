【これからの見通し】週明けは原油動向にらんだ展開に、指標や発言などの予定乏しく 週明けのマーケットは原油動向をにらんだ展開になっている。週末の報道で米国のホルムズ海峡封鎖措置に対抗して、イランも再び封鎖する意向を示した。また、21日に一時停戦期限を迎えるなかで、イラン側からは米国の要求を拒否する姿勢が示されている。現時点ではイラン側は代表団をパキスタンに派遣しないとしている。 この状況