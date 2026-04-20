4月18日、人気ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」（以下、ミセス）のスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル 〜間奏編〜」がスタート。同日と19日に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で行われた公演は大盛況に終わったのだが、ライブ中の演出をめぐって“場外”ではあるハプニングが発生。その演出とは、公演の途中に打ち上げられた色とりどりの花火だった。「ミセスの2日間のライブと同時に、MUFGスタジアムに隣接する