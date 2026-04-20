１７日、高塘嶺街道湘江村スマート農場で、自動運転耕運機と農業用ドローンの連携で行われる田起こしと施肥作業の様子。（ドローンから、長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社長沙4月20日】中国湖南省長沙市望城区の湘江村にあるスマート農場では現在、早稲の生産が重要な時期を迎えており、春の耕作が大規模に進められている。同区ではここ数年、農業の機械化やスマート化を積極的に推進している。構築した新たな農業モデル「