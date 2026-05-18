もはや九州豚骨ラーメンの代名詞となった「天然とんこつラーメン専門店 一蘭」。ラーメン一杯が1080円（店舗によって変動あり）、替玉は210円と、チェーンのラーメン店としては“強気”とも言える値段設定にもかかわらず、連日行列ができるほど店内は賑わい、国内はおろか海外にも進出を果たしている。一見すると、一般的な豚骨ラーメンとしては「味も値段も邪道すぎる」一蘭。にもかかわらず、なぜ日本を代表する豚骨ラーメンにな