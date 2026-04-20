体験談漫画製作者のリス山さんの漫画「車が好きで就職した整備士を絶望して退職するまで」が、Xで合計1万4000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む子どもの頃から車が好きで、ディーラー整備士の道に進んだ男性。仕事は多少きつくてもやりがいがあり、毎日楽しく働いていました。しかし、工場長が変わると職場の雰囲気が一変し…という内容で、読者からは「高い専門性で責任が重い仕事なのに、安す