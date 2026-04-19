歌手・タレントとして活動する手越祐也（38）が、12日放送の日本テレビ系バラエティー番組『世界の果てまでイッテQ！』で約6年ぶりのスタジオ復帰を果たした。一方、かつてスキャンダルで注目を集めた俳優・山本裕典（38）は、11～12日放送のABEMA開局10周年特番『30時間限界突破フェス』に生出演。 【画像】モテモテだった頃の写真と、港区でカメラに向かいポーズをキめる山本裕典 「オファー