〈手越祐也はイッテQ復帰できたけど…〉山本裕典（38）は地上波に呼ばれず「何でだと思いますか？」本人に直撃「もし声がかかったら…こんなクソみたいな俺でもいいんですか（笑）」

歌手・タレントとして活動する手越祐也（38）が、12日放送の日本テレビ系バラエティー番組『世界の果てまでイッテQ！』で約6年ぶりのスタジオ復帰を果たした。一方、かつてスキャンダルで注目を集めた俳優・山本裕典（38）は、11～12日放送のABEMA開局10周年特番『30時間限界突破フェス』に生出演。

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「オファー待ち30時間マラソン」と題した企画で、伊豆諸島・三宅島を約60キロ走破しながら、ドラマ、映画、CMなどの出演オファー獲得に挑戦し、5件のオファーを獲得したものの、本人が切望した地上波からのオファーはゼロだった。

“どん底の時期”を知っている…スタッフに感謝

地上波でこそ露出はほとんどないが、山本裕典はすでにABEMAの人気番組『愛のハイエナ』のホスト企画で大きな反響を呼んでいる。

過去のスキャンダルや人間臭さまでさらけ出す“等身大の姿”が注目を集め、ネット番組の世界では確かな存在感を示している。

それでもなお地上波復帰を悲願としている山本に、現在の活躍に対する手応えを尋ねたところ、意外にも前向きな様子でこう語った。

「『愛のハイエナ』に出会ってから、スタッフさんも含めて、僕の人生を変えてくれたって本気で思っています。

自分の責任でもあるけど、飲み屋で稼ぎながら役者の仕事にしがみついていた“どん底の時期”を知っているからこそ、今回のフルマラソン企画みたいな大役を任せてもらえる今の環境には、愛もあるし、感謝もあります」

だが、“等身大の魅力”で存在感を築いた山本が、そのままスポンサーありきの地上波で歓迎されるかといえば、また別の話だ。

では、なぜ手越は地上波に戻れ、山本はいまだそこに届かないのか。テレビ関係者はこう分析する。

「手越さんは、女性関係で週刊誌に書かれることはあっても、自分の口から積極的に面白おかしく語ってきたタイプではない。

そこをあえて前に出さず、あくまで歌やアーティスト性、華のあるキャラクターによって、そこからは一線を引いてきたからこそ、地上波復活につながったんだと思います」

さらに、手越の地上波復帰をめぐっては、本人のタレント性だけでなく、テレビから距離を置いていた経緯や、復帰を後押しした周囲の存在も見逃せない。別の芸能関係者は、こう指摘する。

「手越さんが地上波から遠ざかった理由は、旧ジャニーズ事務所（社名変更後はSMILE-UP.。マネジメントはSTARTO ENTERTAINMENTへ移行）を辞めたこともかなり大きかったと思うんです。最初の頃は、本人も“別にテレビに出なくてもいい”というスタンスに見えていましたけど、ある時期からYouTubeの更新が止まって、空気が変わった。

あの頃から、本人の中でも地上波復帰を意識し始めたんじゃないかと思います。もともとテレビの現場での存在感はありましたし、『イッテQ！』で長年共演していた宮川大輔さんや内村光良さんの応援も大きかったのではないかと思います」

また、前出の芸能関係者は、2人に共通する資質として“人たらし”な一面を挙げる。

「手越さんも山本さんも、どちらも人を惹きつけるタイプなんです。女性からどう見えるかはまた別かもしれませんが、男性からの支持は強くて、近くにいる人ほど悪く言わない。“またご一緒したい”と思わせる魅力があるんですよ」

「ネットにおもちゃにされようが、俺はそれでいい」

一時は“遊び人”として週刊誌の常連でよくも悪くも人を惹きつけた2人だが、復帰への道のりは対照的だ。

山本は、近年の活動を経て生まれた自身の変化についてこう語る。

「正直、もし今後また地上波で声をかけてもらえることがあるなら、“こんなクソみたいな俺でもいいんですか”っていうスタンスです。でも、地上波に限らず、使ってみようとか、一緒に仕事したいって思ってくれる人がいるなら、求められている以上のものを返したい。

ここ数年はネット番組やイベントの仕事も増えて、役者というよりタレントみたいになってきたなと思うこともあるんですけど、忘れられなければ、興味持ってもらえれば、よくも悪くも、ネットにおもちゃにされようが、俺はそれでいいのかなって腹をくくれるようになりました」

覚悟を決めたことで、見える景色も変わってきたようだ。

「今はもう楽しいですよ。お金とかの問題がないって言ったらウソだけど、ホストをやってても、マラソンしてても、パチンコの仕事をしてても苦じゃない。

全国を回る中で『応援してます』『昔から大好きでした』って声をかけてもらえて、こんなに応援してくれる人がいたんだって気づけたのは大きいですね。

もうモテませんよ（笑）。それこそ朝方まで飲んで一人で、ベロベロになりながらトコトコ帰るなんてこともしょっちゅうですし、でも今がとても楽しいです」

山本は、地上波という物差しでは測れない場所で、再び自分の居場所を作り始めている。手越が“私生活を切り売りしない強さ”で地上波に戻ったとするなら、山本は“さらけ出す強さ”で生き残っている。その違いこそあるが、40歳を前にした二人の活躍を期待したい。

取材・文／鮫島りん 集英社オンライン編集部ニュース班