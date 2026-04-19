【モデルプレス＝2026/04/19】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃（せがわ・ひなの）が4月19日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。新しい髪色を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」5回参加美女「お人形さんみたいで可愛すぎる」雰囲気ガラリの新ヘア◆瀬川陽菜乃、お気に入りの新ヘアカラーを披露瀬川は、赤みのある艶や