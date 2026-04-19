「今日好き」瀬川陽菜乃（ひなの）、透明感溢れる新ヘア披露「韓国アイドルみたい」「真似したい」と反響
【モデルプレス＝2026/04/19】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃（せがわ・ひなの）が4月19日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。新しい髪色を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」5回参加美女「お人形さんみたいで可愛すぎる」雰囲気ガラリの新ヘア
瀬川は、赤みのある艶やかなロングヘア姿を披露。続いての投稿で「髪色一緒にしたいです！！なんて注文してるか教えてほしいです！！」というファンからの質問に対し、「ほんとにありがたいことに沢山dmいただくので！！」「ひなもめちゃ今の髪色お気になの」（※原文ママ）と明かした。注文方法については、担当美容師に「ひなぽんと同じ髪色、髪型で！って言ってもらえると早いです」と紹介し、「ほんとに全部ほぼお任せなので笑」とコメントしている。
この投稿にファンからは「めちゃくちゃ似合ってる」「雰囲気変わる」「韓国アイドルみたい」「真似したい」「綺麗な色」「透明感がすごい」「お人形さんみたいで可愛すぎる」「センス最高」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」「卒業編2026」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」5回参加美女「お人形さんみたいで可愛すぎる」雰囲気ガラリの新ヘア
◆瀬川陽菜乃、お気に入りの新ヘアカラーを披露
瀬川は、赤みのある艶やかなロングヘア姿を披露。続いての投稿で「髪色一緒にしたいです！！なんて注文してるか教えてほしいです！！」というファンからの質問に対し、「ほんとにありがたいことに沢山dmいただくので！！」「ひなもめちゃ今の髪色お気になの」（※原文ママ）と明かした。注文方法については、担当美容師に「ひなぽんと同じ髪色、髪型で！って言ってもらえると早いです」と紹介し、「ほんとに全部ほぼお任せなので笑」とコメントしている。
◆瀬川陽菜乃の投稿に反響
この投稿にファンからは「めちゃくちゃ似合ってる」「雰囲気変わる」「韓国アイドルみたい」「真似したい」「綺麗な色」「透明感がすごい」「お人形さんみたいで可愛すぎる」「センス最高」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」「卒業編2026」に参加した。（modelpress編集部）
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