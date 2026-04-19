定年退職後も、年金を受け取りながらパートなどで収入を得ている人は少なくありません。 老齢年金に関しては、一定金額以上の収入があると、年金の支給額が調整される仕組みが採用されています。この支給額の調整が、2026年4月から緩和されました。緩和された分、働いて得る収入が増えれば、それだけ暮らしを安定させることができるのではないかと考える人もいるでしょう。 この記事では、「在職老齢年金」の