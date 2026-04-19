スペイン国王杯決勝Ｒソシエダード２―２Ａマドリード（ＰＫ戦４−３）（１８日）日本代表ＭＦ久保建英が所属するＲソシエダードが決勝戦でＡマドリードと対戦し、２―２から突入したＰＫ戦を４―３で制し、６シーズンぶりの優勝を飾った。後半終了間際から途中出場した久保は、自身初、日本人初のスペインの公式タイトル獲得となった。＊＊＊日本人が５大リーグのリーグ戦またはカップ戦で優勝したのは１４人目となっ