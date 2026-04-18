敵地でのアメリカ女子代表との３連戦。１戦目は１−２で敗れ、２戦目は１−０で競り勝った、なでしこジャパン。迎えた４月18日、ラスト３戦目のスターティングメンバー発表された。12 平尾知佳（GK）２ 清水梨紗４ 熊谷紗希６ 古賀塔子７ 宮澤ひなた９ 植木理子13 北川ひかる14 長谷川唯（キャプテン）15 藤野あおば16 山本柚月19 谷川萌々子 最後は勝利で締めくくれるか。試合はコロラド州コマースシティのディックス・