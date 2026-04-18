なでしこジャパン、アメリカ遠征“ラスト”３戦目のスタメン発表！ 長谷川唯、谷川萌々子、清水梨紗らが先発
敵地でのアメリカ女子代表との３連戦。１戦目は１−２で敗れ、２戦目は１−０で競り勝った、なでしこジャパン。迎えた４月18日、ラスト３戦目のスターティングメンバー発表された。
12 平尾知佳（GK）
２ 清水梨紗
４ 熊谷紗希
６ 古賀塔子
７ 宮澤ひなた
９ 植木理子
13 北川ひかる
14 長谷川唯（キャプテン）
15 藤野あおば
16 山本柚月
19 谷川萌々子
最後は勝利で締めくくれるか。試合はコロラド州コマースシティのディックス・スポーティング・グッズ・パークで開催。日本時間で10時にキックオフ予定だ。控えメンバーは以下のとおり。
１ 山下杏也加（GK）
23 大熊 茜（GK）
３ 南萌 華
10 長野風花
11 田中美南
17 浜野まいか
18 林穂之香
20 松窪真心
21 守屋都弥
22 千葉玲海菜
24 土方麻椰
監督代行
狩野 倫久
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
12 平尾知佳（GK）
２ 清水梨紗
４ 熊谷紗希
６ 古賀塔子
７ 宮澤ひなた
９ 植木理子
13 北川ひかる
14 長谷川唯（キャプテン）
15 藤野あおば
16 山本柚月
19 谷川萌々子
最後は勝利で締めくくれるか。試合はコロラド州コマースシティのディックス・スポーティング・グッズ・パークで開催。日本時間で10時にキックオフ予定だ。控えメンバーは以下のとおり。
１ 山下杏也加（GK）
23 大熊 茜（GK）
３ 南萌 華
10 長野風花
11 田中美南
17 浜野まいか
18 林穂之香
20 松窪真心
21 守屋都弥
22 千葉玲海菜
24 土方麻椰
監督代行
狩野 倫久
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー