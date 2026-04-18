横浜・八景島シーパラダイスで4月17日、俳優・松平健さんとコラボした狂気のゴールデンウィーク特別企画「マツケンまみれゆうえんち」が始まりました。「マツケンサンバII」を大音量で流しながら走行するマツケントレインや、マツケンの口に水を流し込む謎のゲーム、無料配布のお面で来場者をマツケン化する演出。さらに松平健氏への謝礼が「GW中の晴天率」で変動する日本初の「天候インセンティブ」を導入――。もはや令和の