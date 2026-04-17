◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・井上拓真―同級４位・井岡一翔（５月２日、東京ドーム）元世界４階級制覇王者でＷＢＣ世界バンタム級４位の井岡一翔（３７）＝志成＝が１７日、東京・目黒区の所属ジムで公開練習を行った。日本人男子初の世界５階級制覇を懸けて挑むＷＢＣ同級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝との一戦へ「皆さんに注目していただいている一戦だと思