◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・井上拓真―同級４位・井岡一翔（５月２日、東京ドーム）

元世界４階級制覇王者でＷＢＣ世界バンタム級４位の井岡一翔（３７）＝志成＝が１７日、東京・目黒区の所属ジムで公開練習を行った。日本人男子初の世界５階級制覇を懸けて挑むＷＢＣ同級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝との一戦へ「皆さんに注目していただいている一戦だと思う。皆さんの期待以上の試合をして、僕としては勝って５階級制覇をしたいと思っています」と決意を述べた。

井岡はこの日、シャドーボクシング１ラウンドの後、佐々木修平会長を相手にスティックミットを使った練習を１ラウンド披露した。ここまでスパーリングは約１００ラウンドを積み重ねており「１２ラウンドを戦う準備はしています。技術的なことで言えば、全体的に上げていくというところが全てだが、対戦相手が井上拓真選手なので、そういうところをチームで考えてやってきました」という。「かなり手応えも感じていますし、日々成長できるようにここまでやってきた。試合当日は成長した姿、強くなった姿を見せられるんじゃないかなと自分自身も期待しています」と順調に調整が進んでいることを明かした。

３月２４日に３７歳の誕生日を迎えた。前人未到の５階級制覇に加え、元世界３階級制覇王者・長谷川穂積氏が保持する国内最年長王座獲得記録（３５歳９か月０日）更新の２つの偉業に挑む。

井岡だけでなく、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝もフェザー級に転向して世界５階級制覇を目指す意向を示している。これに対し、井岡は「ほかの選手と比べるより、自分がこれだけの挑戦ができて、まだその先もあるかもしれない、という思いがすべて。自分のボクシングと向き合って、まずはこの試合に向けて全てを集中してやっていくだけ。記録だったり他の選手のことは全く頭にないです」と強調した。

一方で、世界最多に並ぶ６階級制覇を目指して１階級上のスーパーバンタム級に上げる考えがあるかを問われると「フフフ」と笑みをこぼし、こう答えた。「スーパーバンタムに上げるということは考えていないです。階級というより、自分は次の試合がボクシング人生の中でも大きな、集大成になるような一戦だと思っている。まずはこのチャンスを必ずつかみ取って、一戦一戦大事に戦っていきたいなと思っています」。レジェンドは、バンタム級を「集大成」と位置づけた。

井岡は２００９年４月にプロデビュー。２０１１年２月にデビュー７戦目でＷＢＣ世界ミニマム級王座を獲得すると、スーパーフライ級までの世界王座を獲得し、日本人男子初の世界４階級制覇を達成した。一昨年７月にフェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）に敗れ、王座から陥落。５階級制覇を目指すためバンタム級にウェートを上げ、昨年大みそかにバンタム級転向初戦となるＷＢＡ同級挑戦者決定戦に臨みマイケル・オルドスゴイッティ（ベネズエラ）に４回ＫＯ勝ち。リング上で「井上拓真チャンピオンに挑戦させていただきたい」とＷＢＣ王者・拓真を“逆指名”した。

戦績は井岡が３２勝（１７ＫＯ）４敗１分け、拓真は２１勝（５ＫＯ）２敗。

東京ドーム興行の全対戦カードは以下の通り。

▽世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチ１２回戦

４団体統一王者・井上尚弥（大橋＝３２戦全勝２７ＫＯ）ｖｓＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（Ｍ・Ｔ＝３２戦全勝２４ＫＯ）

▽スーパーバンタム級８回戦

前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（大橋＝１１勝９ＫＯ１敗）ｖｓＷＢＡ世界スーパーバンタム級１５位・ワン・デカン（中国＝９勝３ＫＯ１敗）

▽ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ１２回戦

王者・井上拓真（大橋＝２１勝５ＫＯ２敗）ｖｓ同級４位・井岡一翔（志成＝３２勝１７ＫＯ４敗１分け）

▽東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ１０回戦

王者・田中空（大橋＝５戦全勝５ＫＯ）ｖｓ元東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック同級王者・佐々木尽（八王子中屋＝２０勝１８ＫＯ２敗１分け）

▽フェザー級１０回戦

阿部麗也（ＫＧ大和＝２８勝１０ＫＯ４敗２分け）ｖｓ下町俊貴（グリーンツダ＝２２勝１２ＫＯ１敗３分け）

▽東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ１０回戦

王者・ユン・ドクノ（韓国＝１０勝８ＫＯ２敗１分け）ｖｓ東洋太平洋同級３位・森脇唯人（ワールドＳ＝１勝１分け）