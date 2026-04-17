4月1日、加熱式を中心とするたばこの一部銘柄において、増税にともなう値上げが行われました。これは、2026年の4月と10月の2段階で実施される、加熱式たばこの課税方式見直しによるものです。これにより、JTやフィリップモリスでは、主要銘柄の小売定価改定を発表しています。そこで本記事では、2026年4月に値上げされたJTとフィリップモリスの主要銘柄について、改定前後の価格をご紹介します。加熱式たばこが4月と10月に値上げ20