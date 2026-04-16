コロコロチキチキペッパーズのナダルが、夫婦喧嘩の際の仲直り方法や、日常的なスキンシップについて驚きの実態を告白した。【映像】ナダルの妻と娘の写真『秘密のママ園』のABEMAビデオ限定動画「愚劣のパパ園」では、鬼越トマホークの金ちゃん、ナダル、モグライダーのともしげの3人が、「妻を怒らせた時の謝り方」という悩みについて語り合った。金ちゃんが「必ず寝る前に仲直りする。一番効くのはキス」と告白。これにナ