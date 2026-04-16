星野リゾートが展開する温泉旅館ブランド「界」は6月1日〜8月31日まで、"夏こそ温泉"という新常識として「クールダウン浴」を提案する。クールダウン浴を楽しめる露天風呂○温泉療法専門医監修、新しい夏の湯治体験2025年夏の平均気温は観測史上最高を更新し、全国の熱中症搬送者数は10万人を超え、過去最多を記録した。気候変動による酷暑は、睡眠不足や自律神経の乱れなど健康を脅かす深刻な社会課題となっている。そこで界では