フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。4月16日（木）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、木曜前半レギュラーの日本文学者・ロバート キャンベルが、アメリカのトランプ大統領の「“ミーム”の失敗」について、詳しく分析した。 ロバート キャンベル「この1週間、いろんなところでいろんな場所で、ちょっと面