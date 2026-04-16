きょうで熊本地震の本震から10年です。各地で追悼の祈りが捧げられています。南阿蘇村から中継です。■平井友莉アナウンサーリポート10年前までここにかかっていた「阿蘇大橋」です。地震によって崩落し、今は、崩れた橋の一部が震災遺構として残されています。国道57号沿いにあります「数鹿流崩之碑展望所」です。きょうも国の内外からこの場所を訪れる人があとを絶ちません。手を合わせる人の姿も見られました。熊本