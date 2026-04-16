4月16日の未明、北島町のマンションの一室で火事があり、男性1人が亡くなりました。この部屋に住む男性と連絡が取れなくなっていて、警察は身元の確認を急いでいます。火事があったのは、北島町鯛浜にあるマンションの一室です。警察と消防によりますと、16日の午前2時15分ごろ、マンションの住人から「6階から火が出ている」と119番通報がありました。駆け付けた消防が部屋で男性1人を発見し、男性は徳島市の病院に搬送されました