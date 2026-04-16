◇セ・リーグ広島5―2中日（2026年4月15日バンテリンD）広島のモンテロが価値ある3号2ランを放った。1点差に迫られた直後の8回1死一塁、斎藤の外角球を右方向に運んだ一撃は右翼フェンスの最上部に当たりそのままテラス席に飛び込む“ウイング弾”となった。「何とかいい当たりで飛んで本塁打になって良かった」来日2年目で初の右方向への一発でバンテリンドームでも初アーチ。6回1死二塁では中日先発・マラーと通算